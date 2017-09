"De verlossing is nabij": daar is De Slimste Mens weer

Door: redactie

12/09/17 - 15u40

video Als paus van de "hoogmis van de quiz" wordt Erik Van Looy de kerk binnengedragen. Dat zien we in het filmpje waarmee tv-zender VIER een nieuw seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld' aankondigt.

'De Slimste Mens' zoekt het ditmaal in kerkelijke sferen om ons warm te maken voor het populaire quizprogramma. "De gebeden zijn aanhoord, de verlossing is nabij", klinkt het diepreligieus.



'Habemus papam', in de figuur van Erik Van Looy. Afwachten maar wie er nog allemaal in de kerk zal zitten én wanneer de deuren opengaan voor ons allemaal, vurige aanbidders van het betere tv-werk.