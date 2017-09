Een nieuwe cliffhanger in Thuis: het net sluit zich rond Julia

TK

12/09/17 - 20u40 Bron: VRT

© Screenshot.

Het 23ste seizoen van Thuis is nog maar een paar weken bezig, maar de producers rijgen de cliffhangers en kantelmomenten aan elkaar. Vanavond was het opnieuw zover: de kijker wist al lang dat Julia volledig ontspoord was, maar nu begint het ook te dagen bij de andere personages. En als klap op de vuurpijl weten Simonneke en Waldek te ontsnappen uit haar klauwen.

Elke Thuis-fan weet intussen dat Julia achter heel wat misdaden zit. Ze bracht Cois om het leven, probeerde Luc twee keer te vergiftigen en heeft het op Mayra gemunt. En intussen zit Waldek nog steeds vast in haar kelder, samen met een zopas ontvoerde Simonne.



De personages zelf waren tot deze week nog allemaal verbijsterd over de gebeurtenissen, maar intussen begint het ook bij hen te dagen wie de schuldige is van al het onheil. Agenten Tim en Dieter beseffen dat de kookkunsten van Julia iets te maken hebben met de vergiftiging van sekswerker Marieke, en ook Lowie legt de link tussen het sterfgeval en de koekjestrommel. Uiteindelijk begint het zelfs bij dochter Paulien te dagen dat er iets grondig mis is met haar moeder. Lees ook Verdwijnt de moordende Julia straks uit 'Thuis'?

Waldek zijn ontvoerder is bekend! Dit was de échte seizoensstart van Thuis

'Thuis' drijft het tempo op: "Voor je het weet, heb je de clou gemist"