Verwarde nieuwslezer vindt camera niet

12/09/17 - 11u19 Bron: VRT NWS, eonline

Haast en spoed is zelden goed. Ook BBC-nieuwslezer Tom Donkin heeft dat moeten ondervinden tijdens het presenteren van het nieuws. Het was dit weekend even zoeken voor hij de juiste camera vond.

Onder het mom 'keep calm and carry on', reageren Britten meestal erg goed in moeilijke situaties. Voor Tom Donkin was dat dit weekend niet evident. Toen hij het laatste nieuws over orkaan Irma moest geven liep het mis.



Een goed nieuwsbericht wordt uit verschillende hoeken gefilmd, maar voor presentator Tom Donkin was het even zoeken voor hij wist uit welke hoek hij juist gefilmd werd. Hij schoot dan ook totaal in paniek wanneer hij niet meteen wist in welke camera hij moest kijken en dat leverde bijzonder grappige beelden op.