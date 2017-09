Evy uit 'Familie': "Mijn man en ik zijn een goed team, maar drie kinderen wegen op een relatie"

TK

De combinatie werk en gezin is voor geen enkele moeder eenvoudig. Maar als je drie kleine kinderen hebt én onregelmatige uren, zit je soms echt met de handen in het haar. Daarom heeft Familie-actrice Marianne Devriese (37) sinds kort een nanny. Zij ontfermt zich mee over Lina (7), Ava (4,5) en Pippa (2).

Al meer dan vier jaar kruipt Marianne Devriese in de huid van Evy Hermans in de VTM-soap Familie, maar de actrice is de rol nog lang niet beu. "Mijn personage heeft al zoveel meegemaakt dat de rol boeiend blijft. Ook dit seizoen is er trouwens heel wat op til. Evy bijt zich samen met haar vriend Stan vast in de zaak rond Emma en Guido. Hoe dat verloopt, mag ik uiteraard niet verklappen, maar het beloven ongemeen spannende maanden te worden." Dat de rol in Familie Marianne ook voor financiële zekerheid zorgt, is mooi meegenomen. "Met drie kinderen en een man die ook acteert, is dat zeker niet onbelangrijk. De komende maanden zit Steve bijvoorbeeld zonder werk. Hij heeft dus plots veel vrije tijd en loopt wat verloren rond. Maar omdat we allebei acteur zijn, begrijpen we de ander en dat sluit heel wat problemen uit. Er moet wel brood op de plank komen...Steve en ik hebben gelukkig nog nooit echt moeilijke financiële periodes gekend. Sinds de dag dat we gingen acteren, hebben we bijna altijd werk gehad. Als je weet dat amper acht procent van de acteurs exclusief kan leven van z'n job, moeten we dus heel dankbaar zijn. (stilte) Maar voor alle duidelijkheid: ik ben niet bij Familie gestart voor het geld. Dan zou ik het niet zo lang volhouden. Zo'n rol legt immers ook beslag op je gezinsleven."

Nanny

De organisatie van werk en drie kinderen is niet altijd makkelijk, maar Marianne en Steve krijgen sinds kort hulp van een nanny. "Vroeger sprongen mijn ouders vaak in met de opvang, maar nu ze gepensioneerd zijn, gaan ze regelmatig op vakantie. En aangezien ik pas laat weet wanneer ik moet werken en soms ook tot vrij laat op de set sta, had ik echt nood aan een structurele oplossing. Met andere woorden: iemand die de kinderen kon gaan halen, eten geven en in bed stoppen. Een 'nanny' dus. Dat is Pascale geworden, een vrouw die in de crèche werkte waar Pippa ging. In het begin was het zeker wennen om de controle een stukje uit handen te geven, en nu nog altijd een beetje. Ik heb graag zelf de touwtjes in handen en kan heel moeilijk delegeren, maar dat is iets wat zich gesetteld heeft. En vlak voor haar komst zat ik echt met de handen in het haar omdat ik wist dat er een heel drukke periode zat aan te komen."



Een nanny kost natuurlijk geld, Marianne vroeg zich even af of ze niet beter wat minder kon gaan werken. "Maar in onze sector is dat helaas geen optie. Als je niet in the picture staat, word je snel vergeten. En om dan weer in roulatie te raken... Daarnaast voel ik me een betere moeder als ik af en toe van huis weg ben. Mijn werk is voor mij even een ontsnapping aan de dagelijkse realiteit. Ik zou echt niet gelukkig zijn als fulltime huismama."



