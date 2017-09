Verdwijnt de moordende Julia straks uit 'Thuis'?

TK

Personage Julia trekt momenteel als een moordende furie door het landschap van 'Thuis'. Ze deed al twee pogingen om Luc om zeep te helpen, heeft Waldek opgesloten in haar kelder en ontvoerde nu ook Simonneke. Enorm spannend, maar is dat geen slecht nieuws voor actrice Myriam Bronzwaar? Want is zij nu niet gedoemd om uit 'Thuis' te verdwijnen?

Dag Allemaall vroeg het aan producer Hans Roggen. Hij beseft dat Julia over alle tongen gaat. "Al wie bij onze reeks betrokken is, krijgt opvallend veel reacties op de misdaden van Julia. Op sociale media lezen we net hetzelfde, en ook Myriam Bronzwaar wordt er voortdurend over aangesproken."



Dat kan natuurlijk niet blijven duren; op een bepaald moment moet ze ontdekt worden. "Ik zou deze week zeker naar 'Thuis' kijken, want misschien gebeurt dat wel sneller dan verwacht. Het doet deugd dat iedereen zo meeleeft en probeert te raden hoe dit zal eindigen."



Maar wat moet er dan met Julia gebeuren? Een sterfscène? Naar de gevangenis? Of naar de psychiatrie? "Dat zijn inderdaad drie mogelijke opties, als Juliagesnapt wordt. Maar ik wil niemands kijkplezier verpesten, door nu al te onthullen welke weg wij voor haar hebben gekozen. Het enige wat ik kan zeggen, is dat we haar niet stilletjes aan het afvoeren zijn."





