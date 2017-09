Testosteron op de set van Spitsbroers: stoere jongens met een klein hartje

Eva Van Driessche

Vanavond is het onze vaste afspraak met de Spitsbroers op tv en Oscar Willems, Joren Seldeslachts en Louis Talpe beleefden opnieuw de tijd van hun leven tijdens de opnames van de nieuwe reeks. Ook nieuwkomers Bill Barberis en Nederlander Manuel Broekman genoten van stoere momenten op de set. Vanavond zijn ze weer op het scherm te zien tijdens de tweede aflevering van Spitsbroers, maar wie zijn de acteurs zelf? Wat zijn hun passies? Lees het in de NINA-interviews.

Oscar Willems (27)

© Filip Van Roe. Zo nauw samenwerken, samen alles geven, dat is vliegen!

"Een leuk neveneffect van acteren in een project als Spitsbroers is dat je echt vrienden maakt. Je hebt nauw samengewerkt, samen alles gegeven. Dan bén je echt die voetbalploeg die voor de overwinning vecht. Het zijn zware scènes: je staat een hele nacht in de kou en de regen, je spieren doen pijn en je moet voor de honderdste keer een sprintje trekken. Als je dan gaat opwarmen met een kop koffie en je de fantastische beelden ziet waarop blijkt dat de hele ploeg met je meesprint, dat er niemand is die denkt 'mannen, ik heb het hier even gehad, ik blijf staan', dat is vliegen! Dat is waarom ik acteer."



"Dennis Moerman gaat van een jongetje in seizoen 1 naar een stervoetballer in seizoen 2; daar hoort een fysieke transformatie bij. Ik heb vier maanden hard getraind en een dieet gevolgd. Weinig vet, geen suiker en vijf keer per dag kip of zo. Op een gegeven moment zat ik op 4,5% vetpercentage, wat volgens kinesist Lieven Maesschalk heel laag is. Chagrijnig dat ik daar van werd! Het is geen aanrader. Toen we een keer met de acteurs aan het lezen waren en het uitliep, besloten ze pizza's te bestellen. Die kleine ruimte vulde zich met de geur van twaalf pizza's. Toen ben ik toch naar buiten moeten gaan (lacht)."



