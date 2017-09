Inge zit al 27 jaar in een rolstoel en danst met Koen Wauters: "Het gevoel dat hij me geeft is veel waard"

Door: redactie

Over Winnaars Vorige week was heel Vlaanderen ontroerd door Hannelore die op haar elektronische beenprotheses Machu Picchu beklom. Vandaag staat Koen Wauters met 'overwinnaar' Inge voor een heel andere uitdaging. Zij zit al 27 jaar in een rolstoel en wil zich voor één keer een volwaardige danspartner en op en top vrouw voelen. Daarvoor moet Koen Wauters ook uit zijn comfortzone treden, maar slaagt gelukkig met glans.

Inge (29, Gent) was amper 2 toen ze haar rug brak tijdens een auto-ongeluk. Hoewel haar rolstoel haar niet verhindert om dingen te bereiken, toch heeft ze haar grote droom nooit kunnen waarmaken. Al dansend zich op en top vrouw voelen. In Over 'Winnaars' zie je hoe Koen Wauters haar in de winter van 2016 vraagt of ze met hem wilde deelnemen aan Para Dance Sport Mainhattan Cup. Het duo heeft zes maanden om zich voor te bereiden op de internationale danswedstrijd in Frankfurt.

Gegiechel De voorbereidingen lopen niet meteen van een leien dakje. Voor zowel Koen als Inge gaat een hele nieuwe wereld open. Ze oefenen nog maar de eerste basismoves of ze kunnen zich al niet meer serieus te houden, met flink wat geschater en gegiechel tot gevolg.

Hersenschudding Op het Belgisch Kampioenschap rolstoeldansen beseft Inge dat de lat erg hoog ligt, dus halen zij en Koen er topchoreografe Isabelle Beernaert bij. De oefensessies samen gaan redelijk vlot, tot Inge een smak tegen de grond maakt en Koens hart even stil blijft staan. Ze houdt er een hersenschudding en een helse schrik aan over. In die eerste repetitie na de val overheerst de angst bij de danspartners.

Te dominant Drie weken voor de wedstrijd komen experts Jef en Leona een kijkje nemen. Hun oordeel is duidelijk: de dans is top, maar Koen is te dominant en Inge mag best wat meer aandacht opeisen. Haar gezicht spreekt boekdelen, de kritiek valt zwaar.

Romantisch diner De avond voor hun performance gaan de twee nog romantisch dineren en dan wordt duidelijk hoe het duo naar elkaar is toegegroeid in die zes maanden. Inge: "Vanaf het begin konden we met elkaar lachen, en ik vond het ook niet raar dat je mij aanraakte. Onze samenwerking was zo intens."