"Samen naakt douchen in Spitsbroers? No one cares"

9/09/17 - 19u27

Twee linkervoeten en toch de hoofdrol spelen in 'Spitsbroers'. Oscar Willems doet het en hoe. Ook in seizoen twee kruipt hij in de huid van Dennis Moerman, een spits bij KRC Genk. Oscar kon niet voetballen en moest dus heel wat voetbalbewegingen instuderen. Bij voetbal hoort ook naakt douchen met wildvreemden maar daar had de acteur niet de minste moeite mee.



"Het spreekt tot de verbeelding, een serie over eerste klasse voetbal. We hebben ook gewoon een hele goede cast. Ik moest enkele bewegingen heel goed instuderen, zodat het lijkt alsof je een goede voetballer bent."



"We hebben drie weken van zes uur 's avonds tot zes uur 's morgens gedraaid. Iedereen heeft dat zonder zagen gedaan, dat kweekt een enorm samenhorigheidsgevoel. We waren echt een ploeg en daar hoort samen douchen bij, niemand vond dat erg."