Olivier Maingain vindt 'Blind Getrouwd' maar niets en weigert koppel te huwen

9/09/17 - 12u25 Bron: La Capitale, Bruzz.be

Olivier Maingain. © photo news.

Tv-nieuws Olivier Maingain (DéFI), burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, weigert mee te werken aan de Franstalige versie van het VTM-programma Blind Getrouwd, die dinsdag op RTL-TVI begint. Dat schrijft La Capitale.

In Blind Getrouwd worden twee partners op voorhand uitgekozen door een team van experts, waaronder een psycholoog en een seksuoloog. Bedoeling is dat ze elkaar pas voor de eerste keer ontmoeten in het gemeentehuis, waar ze dan meteen in de echt verbonden worden. Na het grote succes in Vlaanderen, wil de Franstalige omroep RTL-TVI voor het eerst ook een versie in Franstalig België op de buis brengen.



Maar er is een kink in de kabel gekomen bij een van de koppels, die gehuwd zouden worden in de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. De burgemeester, DéFI-voorzitter Olivier Maingain, weigert namelijk mee te werken. Maingain kan zich niet vinden in het concept van het programma, aangezien het huwelijk dat hij zou afsluiten evengoed rechtsgeldig zou zijn als eender welk ander huwelijk.



Maingain zou de twee partners gevraagd hebben hem op voorhand te ontmoeten, om op die manier uit te sluiten dat het om een schijnhuwelijk ging. Daarna zou de kwestie drie weken aangesleept hebben en kon het huwelijk uiteindelijk niet doorgaan.