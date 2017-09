Voel jij ook nog zo'n dankbaarheid na de passage van Ingeborg in Van Gils & Gasten? Hier is de remix!

Redactie

9/09/17 - 11u50

Ingeborg zette dinsdag de studio van het Eén-programma Van Gils & Gasten op zijn kop toen ze het nummer 'Gratitude' bracht, en het hele publiek én de andere gasten mee op sleeptouw kreeg met de bewegingen. Ook bij Studio Brussel bleven ze nog dagenlang met het nummer in hun hoofd zitten, en uit dankbaarheid maakten ze er dan ook een 'extra dankbare remix' van.

"#GRATITUDE! Omdat het meest memorabele tv-fragment van 2017 een remix verdiende, is hier speciaal voor jou: Ingeborg - Gratitude (DJ YOLOTANKER EXTRA DANKBARE REMIX)!!!", kondigde StuBru vanmiddag op hun Facebookpagina aan. Een toppertje, als het van ons afhangt.



Dankbaarheid vloog voorbije dinsdag in het rond in de studio van Van Gils & gasten. Net voor het aflsuiten van het programma besloot zangeres Ingeborg een liedje met heel de zaal te zingen. Na wat uitleg over de pasjes die bij het nummer horen kreeg ze heel de studio mee, inclusief presentator Lieven Van Gils, Sven Nys, Fleur van Groningen, Tia Hellebaut en Bouba Kalala, die dinsdagavond te gast waren.



Bekijk hieronder nog eens de originele versie: