Alweer heibel in Thuis: en alweer is Simonneke betrokken

SPOILER ALERT: De Thuis-kijker kan niet klagen over de spanning in zijn favoriete soap dezer dagen. Gisteravond viel iedereen alweer van zijn stoel toen ook Simonne in de klauwen van Julia belandde en ontvoerd werd. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van Frank Bomans in zwaar weer komt, meer nog: als je haar avonturen op een rij zet is het een wonder dat ze nog leeft.

De spannendste capriolen van Simonneke in 22 jaar Thuis

* Simonne duikt in Thuis op als het lief van Frank, terwijl die eigenlijk nog getrouwd is met Jenny. Simonne deelde op dat moment ook het bed met Vercammen, de baas van Frank, opdat hij haar man niet zou ontslaan.



* Simonne wil graag een kind, maar Frank wil dit niet. Wanneer hij zich laat steriliseren, stort de wereld van Simonne in. Later blijkt de operatie echter mislukt te zijn en wordt ze toch zwanger van Frank. Enter Franky. Later zou haar zoon zich laten ombouwen tot vrouw. Enter Kaat. Haar man kan dit niet verwerken, en het komt tot een (zoveelste) breuk met Frank.



* Simonne ruilde ooit Frank in voor zijn broer en toen aartsrivaal Luc. Maar ze kiest later toch weer voor Frank. Luc geeft zich echter niet gewonnen. Hij raakt geobsedeerd door Simonne en verkracht haar. Wanneer Frank dit ontdekt, ontstaat er een gevecht tussen de twee broers. Simonne probeert tussenbeide te komen maar wordt zelf het slachtoffer.



* Frank heeft een dubbelganger. En die wordt opgepakt voor diefstal en moord. Het duurt een tijdje voor Simonne doorheeft dat het om een dubbelganger gaat. Ondertussen heeft ze een relatie met Mo en wil ze scheiden van Frank.



* Op het trouwfeest van haar zoon Franky met diens grote liefde Tibo - het eerste homohuwelijk in Thuis - wordt ze omver gereden door Femke en belandt in een coma. Ze heeft een ingewikkelde breuk opgelopen aan haar bekken en dient in langdurige revalidatie te gaan.



* Op een dag staat Sam De Witte - de bazin van klusbedrijf 'De Kabouters' - voor haar deur en ze zegt dat Simonne haar moeder zou zijn. Simonne kan dit niet geloven omdat haar 36 jaar geleden werd verteld dat haar kind dood geboren zou zijn geweest. Sam heeft DNA-bewijs dat zij familie is van Angèle, de zuster van Simonne. Simonne spreekt af met Angèle en komt te weten dat het 'dood geboren verhaal' een list was van haar en hun moeder Yvette.



* Terwijl Simonne weg is bij Frank, omdat haar man het niet kan verkroppen dat zijn zoon nu een dochter is geworden, valt ze in de armen van Waldek. Intussen is alles weer peis en vree ten huize Bomans maar Julia - die eerder haar zinnen op Waldek had gezet - is het noorden helemaal kwijt. Ze broedt op wraak. Eerst ontvoerde ze Waldek, nu is Simonneke - die ze eerder met de dood bedreigde - aan de beurt. Het resultaat: de ontvoering van vanavond.