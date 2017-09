IN BEELD: Sterren 'Tytgat Chocolat' ontroeren voor onze camera

Sven Spoormakers

10/09/17 - 22u15

© Jan Aelberts.

Foto's Televisiekijkend Vlaanderen mocht zich vanavond opwarmen aan 'Tytgat Chocolat', een nieuwe fictiereeks op Eén met acteurs met een mentale beperking in de hoofdrollen. Maar hoed u voor vooroordelen: dit is geen sociaal project dat dankzij subsidies het scherm haalt. Zoals hoofdrolspeler Jelle Palmaerts het zelf zegt in de reeks en onze weekendkrant: "Ik heb down. Ik weet dat al heel lang. Maar ik vind dat niet meer erg."

'Tytgat Chocolat' is een 'romantische roadmovie'. Een jongeman met down wordt verliefd op een autistisch meisje, zij wordt uitgewezen naar Kosovo en hij reist haar achterna met vier vrienden. © Jan Aelberts.

Een eenvoudige klus was 'Tytgat Chocolat' allerminst. Vijf weken trokken de acteurs door Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Kosovo. In een konvooi van 35 man sterk, met vier vrachtwagens en een mobilhome. "Ik was súpermoe", lacht hoofdrolspeler Jelle Palmaerts (30) wanneer hij terugdenkt aan de opnames, intussen al twee jaar geleden. Zijn blonde kuif heeft hij ingeruild voor een kort, bruin kapsel. Zijn kwajongensogen blinken wel nog altijd van trots om die hoofdrol in een serie op tv. "Ik ben héél fier, ja", zegt hij. Om er meteen aan toe te voegen: "Ook op de andere jongens die meespeelden! Wij zijn vrienden voor het leven." Jelle heeft een mentale beperking, net als zijn medespelers Gert Wellens (43), Jason Van Laere (27), Peter Janssens (35) en Jan Goris (49). In de reeks zegt Jelle het mooi: "Ik heb down. Ik weet dat al heel lang. Maar ik vind het niet meer erg." © Jan Aelberts.

Hun beperking heeft hen niet verhinderd om een topserie af te leveren. "De filosofie van Theater Stap is dat je mensen met een beperking geen eieren onder hun gat moet leggen", zegt regisseur Filip Lenaerts. "Integendeel, hen betuttelen heeft een averechts effect. Wij hebben hen vooruitgebrand en ze zijn tot het uiterste gegaan."