Daar is ze weer, en hoe! Buiksprekend meisje steelt weer alle harten met geweldige nieuwe act

Door: ADN

8/09/17 - 17u56

© screenshot.

video Darci Lynne, een 12-jarig meisje uit Oklahoma City liet bij haar auditie voor 'America's Got Talent' de monden van de jury (en bij uitbreiding de wereld) zo openvallen met haar buikspreekact dat ze prompt recht naar de liveshows mocht. Maar zoals altijd is het dan toch afwachten of het succes van zo'n knalauditie geëvenaard kan worden. Wees maar zeker dat deze klepper daarin slaagt! Wat een talent.