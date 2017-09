"Uitzendingen VRT zullen doorgaan, ondanks stakingsoproep"

Bewerkt door: ADN

De VRT zal ondanks de stakingsoproep van de socialistische vakbond ACOD, gewoon programma's kunnen uitzenden op dinsdag 10 oktober. Dat heeft de openbare omroep vandaag meegedeeld. "We hebben voldoende garanties gekregen om de uitzendingen door te laten gaan", zegt woordvoerder Bob Vermeir.

ACOD VRT heeft zijn leden opgeroepen om deel te nemen aan de staking van 10 oktober. Daarmee schaart de bond zich achter de "reactiedag" tegen het tekort aan arbeidskrachten en de ingrepen van de federale regering bij het overheidspersoneel. De christelijke vakbond bij de VRT lanceert voorlopig nog geen oproep.



De openbare omroep beklemtoont nu dat dit niet betekent dat de schermen op 10 oktober op zwart zullen gaan. "Er zullen wel leden zijn die gehoor geven aan de oproep, maar het is niet zo dat heel de VRT die dag zal staken", zegt woordvoerder Bob Vermeir. "We hebben ook voldoende garanties gekregen dat de uitzendingen kunnen doorgaan." Die garanties komen volgens hem ook van de vakonden zelf.



Mogelijk zullen er door de stakingsoproep wel enkele wijzigingen in de programmaschema's plaatsvinden. "Maar dat kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen, daarvoor weten we nog onvoldoende", aldus Vermeir. "Maar 10 oktober is pas over een maand."