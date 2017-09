Netflix komt met achtdelige Maddy-reeks

MV

Madeleine McCann enkele weken voor haar verdwijning. © afp.

De verdwijning van het toen driejarige meisje Madeleine McCann in het Portugese Praia de Luz, tien jaar geleden, wordt het onderwerp van een nieuwe documentaire van Netflix. In de achtdelige, nog titelloze reeks komen zowel onderzoekers als bij het onderzoek betrokken mensen aan bod.

Het onderzoek naar de verdwijning van het dochtertje van het echtpaar Kate en Gerry McCann loopt nog steeds. Onlangs heeft de Britse politie de regering in Londen gevraagd, fondsen opzij te zetten om Operation Grange voort te zetten. In maart had Binnenlandse Zaken de politie nog 85.000 pond toegeschoven voor het volgende semester, tot eind september.