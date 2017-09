Disney haalt ook Star Wars en Marvel-films weg bij Netflix

TK

Disney brengt vanaf 2019 ál zijn films onder in een eigen streamingdienst. Dat vertelde de CEO van het bedrijf, Bob Iger, tijdens een bijeenkomst van media en communicatiebedrijven in Beverly Hills. Het bedrijf kondigde dat eerder al aan voor de tekenfilms, maar ook populaire films als Star Wars en superheldenfilms van Marvel zijn vanaf dan dan alleen nog te zien via de dienst van Disney.

Op dit moment zijn de Star Warsfilms nog te zien op Netflix en via andere streamingdiensten, zoals Hulu, kan men kijken naar superheldenfilms zoals de X-Men. Maar als het aan Iger ligt, komt daar snel verandering in en gaat Disney ook zelf unieke content produceren voor zijn streamingdienst.



"We gaan zo'n vier a vijf originele films per jaar maken en aanbieden via de app. Daarnaast nog eens jaarlijks vier à vijf series", zei Iger tegen aanwezigen. Ook het gehele archief van Disney, met zo'n 400 tot 500 films, zal beschikbaar zijn via de dienst.



Sportkanaal ESPN, dat in handen is van Dinsey, komt ook met een eigen streamingkanaal waar maar liefst 10.000 sportevenementen op kunnen worden bekeken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld betalen voor een enkele wedstrijd of zich abonneren op een hele voetbalcompetitie. "We gaan voor kwaliteit, niet kwantiteit", zei Iger over de plannen.