Ook personeel VRT staakt op 10 oktober

Door: redactie

7/09/17 - 19u10 Bron: De Morgen

© rv.

Als het van de socialistische vakbond ACOD afhangt gaat ook de VRT op 10 oktober plat. Het vakbondscomité van de openbare omroep diende een stakingsaanzegging in en roept zijn leden op om deel te nemen aan de nationale stakingsdag. Dat meldt De Morgen.

"Net als de andere openbare diensten voelt ook de VRT de impact van de maatregelen van de rechtste regeringen Bourgeois en Michel", klinkt het bij ACOD-VRT. "Vooral de niet indexering van de werkingsmiddelen is een probleem", legt Michelle Graus, voorzitter van ACOD-VRT uit.



Vrees voor banenverlies

"Die dreigt op termijn voor banenverlies te zorgen. Toen onze CEO dat probleem aankaartte beloofde minister van media Gatz voor een oplossing te zorgen, maar daar is tot op vandaag niets van in huis gekomen. Daardoor komt het sociaal akkoord dat we met de directie en de Vlaamse regering sloten op de helling te staan."



Wat de actie op 10 oktober voor de kijker zal betekenen, is voorlopig nog niet duidelijk. "De gevolgen van de actie zijn nu nog heel moeilijk in te schatten", legt Graus uit. "Het hangt ook af van de andere vakbonden. Voorlopig zijn wij als ACOD de enigen die een stakingsaanzegging hebben ingediend."



Ondertussen roept de ACOD LRB (Lokale en Regionale Besturen) ook op tot een 24 urenstaking op 10 oktober in alle lokale en regionale besturen zoals steden en gemeenten, OCMW's, provincies, politie, brandweer, openbare ziekenhuizen en intercommunales. Eerder riep de socialistische vakbond ook al het spoor, bpost en de Vlaamse en federale ambtenaren op om op 10 oktober het werk neer te leggen.