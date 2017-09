Yes! 90.000 euro is binnen voor Hannelore!

Door: ADN

De actie 'Stap voor Stap voor Hannelore' is een ongelofelijk succes geworden. Want ja hoor, na een hele dag zwoegen en zweten is de 90.000 euro voor de elektronische protheses van Hannelore Vens (27) binnen! Dankzij de hulp van jullie allemaal én een anonieme gulle gever, die op het einde van de dag zowaar het volledige bedrag stortte! En zo kan er ook een prachtige som naar U/Turn, dat avontuurlijke projecten organiseert voor mensen met een functiebeperking!

Bloed, zweet en tranen liet Hannelore in 'Over Winnaars' toen ze met krukken en twee speciale elektronische kunstbenen naar Machu Picchu klom. Omdat zonder de speciale benen de loodzware tocht nooit was gelukt, mocht ze de speciale prothesen gebruiken, maar daarna moest ze die weer teruggeven. Haar retorische en grappende vraag "Ken jij iemand die 90.000 euro op overschot heeft?", greep Vlaanderen zo fel naar de keel dat Qmusic, Dag Allemaal en wij bij Het Laatste Nieuws een grote inzamelingsactie organiseerden: 'Stap voor Stap voor Hannelore'.



De hele dag lang wandelden de presentatoren van Qmusic door Vlaanderen, met onze journalisten in hun kielzog. En de stappers bléven gaan tot ze die felbegeerde 90.000 euro bijeen verzamelden voor de 'beentjes' van Hannelore. Het werd een dag vol hartverwarmende boodschappen, toeterende auto's, supporterende voorbijgangers en vooral véél gulle giften.



Verrassing!

Tegen de namiddag werd de kaap van de 45.000 bereikt. En vol goede moed ging de tocht verder, in de hoop dat Hannelore ook de tweede prothese zou kunnen betalen. Rond 17 uur ging de rollercoaster van emoties en overweldiging helemaal in volle versnelling. Want toen meldde zich plots een anonieme weldoener aan... die zomaar even de volle 90.000 euro schonk!



Iedereen werd verrast toen het nieuws binnenkwam dat een Gentse zakenvrouw, die dus anoniem wil blijven, een bedrag over had van 90.000 euro. Ze bezorgde deze boodschap via dj's Sam en Heidi: "Hannelore heeft zo'n sterke indruk op me nagelaten, omdat ze zo positief in het leven staat. Ze blijft maar vechten, ondanks de zware tegenslagen die ze gekend heeft. Daarom wil ik haar graag helpen." Dankzij de gift van de vrouw kan er nu een groot deel van de totale ingezamelde som (maar liefst 146.312 euro) naar U/Turn, een organisatie die avontuurlijke reizen organiseert en mogelijk maakt voor andersvalide en zieke mensen.



