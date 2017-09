VRT vaardigt nieuwsdienst-trio af naar 'De Slimste Mens ter Wereld'

MARK COENEGRACHT

7/09/17 - 06u00

Erik Van Looy is presentator van De Slimste Mens. Teams van zowel de VRT als van VTM zullen dit jaar meedoen aan het populaire quizprogramma. © VIER.

Nieuwsanker Goedele Wachters, Zevende Dag-presentator Xavier Taveirne en Amerika-correspondent Björn Soenens. Dat is het VRT Nieuwstrio dat Erik Van Looy wist te strikken voor 'De Slimste Mens ter Wereld'. Doel: na Freek Braeckman en Linda De Win opnieuw deze tv-quiz winnen.

Goedele Wachters verdedigt samen met collega's Xavier Taverne en Bjorn Soenens de VRT-vlag. Ook VTM vaardigt een drietal journalisten af om mee te doen aan de populaire quiz. © belga.

Voor het vijftiende seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld' gooit de VRT Nieuwsdienst een pak ervaring in de strijd om na journalisten Freek Braeckman en Linda De Win, die respectievelijk in 2009 en 2010 wonnen, nog eens met de overwinning naar de Reyerslaan te trekken.



Vorig jaar bleef de palm in eigen (VIER) huis met de overwinning van Gilles Van Bouwel. Vooral de komst van Amerika-watcher Björn Soenens is opmerkelijk. Soenens was tot vorig jaar hoofdredacteur van de VRT Nieuwdienst, maar verkaste dan naar New York om er voltijds verslaggever te worden. Hij vliegt binnenkort opnieuw over om familie en vrienden te bezoeken en zag meteen de kans schoon om deel te nemen aan 'De Slimste Mens'. "Hoe ik me voorbereid op deze quiz? Ik probeer een universele mens te zijn, als journalist staan mijn antennes altijd open om nieuws op te pikken en mijn interesses gaan heel breed. Van de Amerikaanse politiek en geschiedenis tot de kinderen van Beyonce en Jay Z. En de Vlaamse showbizz? We leven in een online wereld dus ook het Vlaamse nieuws blijf ik volgen. Maar ik ga me niet specifiek voorbereiden en bepaald nieuws beginnen studeren. Ik ben wie ik ben, ik zie wel wat op mij afkomt', vertelt Björn.



Trivial Pursuit

Xavier Taveirne is 36 jaar en startte vorige week, na een uitgebreide carrière bij Radio1 waar hij bekend werd als harde interviewer in 'De Ochtend' en nadien in 'De Wereld Vandaag', aan de zijde van Phara De Aguirre in het vernieuwde zondagprogramma 'De Zevende Dag'. "Ik quiz heel graag, sta altijd open voor een rondje Trivial Pursuit", opent Xavier. "Ik vind dat gewoon fijn. Natuurlijk is De Slimste Mens wat anders. Niemand wist tot vandaag dat ik ga deelnemen en toch voel ik al druk (lacht). Maar ik kan om met die druk. Sterker, ik zal me er niet laten door vangen. Ik wil wel tenminste één aflevering overleven. Al de rest is dan bonus. Ik ga me echt niet specifiek voorbereiden. Als ik dus veel vragen krijg over aardrijkskunde, vogelsoorten en acteurs en actrices, mijn zwakke punten, zal het moeilijk worden...", zo maakt Xavier duidelijk.



Derde in het VRT-team is Goedele Wachters, het 42-jarige nieuwsanker. Ambiance verzekerd bij Goedele, want altijd klaar om in een lachkramp te schieten. Naar eigen zeggen is ze "blij met haar zot kantje". Dat belooft straks bij Van Looy en zijn vakjury.