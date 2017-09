Kom hier alles te weten over de inzamelactie 'Stap voor stap voor Hannelore'

Door: redactie

6/09/17 - 18u22

© Photonews / rv.

Morgen, donderdag 7 september, start onze actie 'Stap voor Stap voor Hannelore', om 90.000 euro in te zamelen die Hannelore Vens nodig heeft voor haar speciale beenprotheses. Vanaf 6 uur 's ochtends zullen de Q Music-dj's al wandelend radio maken. Ook wij stappen mee en brengen live verslag uit van de tocht via hln.be/hannelore. En we gaan door tot de 90.000 euro ingezameld is.

'Stap voor stap voor Hannelore' Het startschot voor de wandeltocht wordt gegeven aan de Qmusic-studio's aan de Medialaan in Vilvoorde, vervolgens wordt er gestapt tot aan Hannelore's werk, om zo verder te wandelen. Iedereen is welkom om mee te doen. De hele tocht vind je onderaan dit artikel.

Hoe wordt het geld ingezameld? © vtm. Op hln.be/hannelore vind je vanaf zes uur 's morgenvroeg een link naar de crowdfundingpagina, via die weg kan iedereen geld doneren. Je kan via onze site ook live volgen op hoeveel de teller staat. En je kan er zien waar de wandelaars zich bevinden en wat ze meemaken onderweg.