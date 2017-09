VIDEO: Spectaculaire helikopterlanding in eerste aflevering Helden van Hier: In de Lucht

Door: redactie

video In de eerste aflevering van Helden van Hier: In de Lucht waren al meteen enkele spannende momenten. Zo probeert piloot Johan bij een interventie zijn helikopter voorzichtig neer te zetten op een smalle weg, tussen de bovenleidingen van de kusttram, bomen en lantaarnpalen. Een huzarenstukje, want de rotoren van de helikopter slaan in de bomen. Toch wilt hij koste wat het kost de heli op die plek neerzetten om een jongen die bij een aanrijding met een moto een openbeenbreuk heeft opgelopen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen.