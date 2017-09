Tuinarchitecte uit The Sky staat €380.000 in het rood

Door: redactie

6/09/17 - 08u43 Bron: HLN

© Joris Vergauwen.

Tuinarchitecte Veerle Smet staat aan de rand van een faillissement. In het VIER-programma 'The Sky is The Limit' maakte ze grote sier als zaakvoerster van architectenbureau Allé Lou -specialist in (dure) tuinen - maar heel wat mensen zijn kwaad omdat ze niet betaald worden.