Onze redactie helpt 90.000 euro in te zamelen voor Hannelore: "Met mijn gewone 'benen' val ik al over een kiezeltje"

DIETERT BERNAERS EN ANNELIES ROEBBEN

6/09/17 - 05u00

© VTM.

Bloed, zweet en tranen liet Hannelore Vens (27) in 'Over Winnaars' toen ze met krukken en twee kunstbenen naar Machu Picchu klom. "Ik mocht tien weken speciale prothesen gebruiken, maar ik heb ze moeten teruggeven. Of ken jij iemand die 90.000 euro op overschot heeft?" Haar vraag was retorisch, maar greep Vlaanderen zo fel naar de keel dat Qmusic, Dag Allemaal en deze krant een inzamelingsactie organiseren.

De presentatoren van Qmusic verlaten morgen hun studio en gaan wandelend radio maken. Onze website, hln.be, gaat daarvan wandelend verslag uitbrengen. "En we blijven wandelen tot we 90.000 euro bijeen hebben", zegt Sam De Bruyn van Qmusic. "Het bedrag dat nodig is opdat Hannelore haar speciale protheses kan behouden." 'Stap voor stap voor Hannelore' heet het opmerkelijke project en het 'doel' van de actie is er razend blij mee. "Ik ben een beetje overweldigd", zegt ze. "Ik had wel wat reactie verwacht na de uitzending, maar dit? Nee, dat had ik nooit durven dromen." Lees ook 90.000 euro voor protheses: HLN, Qmusic en Dag Allemaal zamelen geld in voor Hannelore uit 'Over Winnaars'