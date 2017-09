Mike & Yannick winnen meer dan 100.000 euro in 'The Wall' en doen er meteen iets prachtig mee

Door: redactie

Een duizelingwekkende muur die geeft en neemt, groene en rode ballen die het verschil maken tussen winst of verlies, een rollercoaster van emoties en een duo dat mekaar blindelings vertrouwt: dat zijn de ingrediënten van 'The Wall'. Niels Destadsbader presenteerde vanavond het nieuwe spelprogramma waarin veel geld - héél veel geld - te winnen valt. Zijn hart slaat net zoals dat van de kandidaten een fractie sneller wanneer de groene en rode ballen over de immense muur naar beneden vallen. De muur die veel geeft, maar ook veel neemt.



In de eerste aflevering vanavond ging meteen ook een smak geld de deur uit. Yannick uit Turnhout en Mike uit Vilvoorde (allebei 31) sprokkelden immers 100.098 euro bij elkaar. De twee werden 7 jaar geleden collega's, intussen is hun band uitgegroeid tot een hechte vriendschap.



Dat de muur hen zo gunstig gezind zou zijn, hadden de mannen nooit durven dromen. Met het gewonnen bedrag willen ze graag een Premier League-voetbalreis maken. Een deel van het geld wordt bovendien geschonken aan een vzw voor kinderen met een beperking, wat hen nauw aan het hart ligt omdat Mikes dochtertje het syndroom van Down heeft.