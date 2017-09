90.000 euro voor protheses: HLN, Qmusic en Dag Allemaal zamelen geld in voor Hannelore uit 'Over Winnaars'

ARo

Hannelore Vens (27) uit Brugge was gisteravond de eerste van vijf 'Over Winnaars' die samen met Koen Wauters het onmogelijke realiseerden. Hannelore verloor haar benen drie jaar geleden bij een ongeval, ze kreeg een appelflauwte in het station en viel op de sporen. In de uitzending op VTM zag de kijker hoe zij mits speciale protheses tot aan de ruïnes van de oude Inca-stad Machu Picchu kon wandelen.



Groot was de consternatie toen bleek dat Hannelore na aflloop de -weliswaar peperdure- protheses weer moest afgeven. De reacties op sociale media waren overweldigend. Daarom hebben Het Laatste Nieuws, Qmusic en Dag Allemaal samen beslist om een inzamelactie op touw te zetten om het geld voor de protheses van Hannelore op te halen.



De actie heet 'Stap voor Stap Hannelore'. De Q-dj's gaan donderdag al wandelend radio maken, en zij blijven gaan tot het geld binnen is - zo'n 90.000 euro. Het Laatste Nieuws wandelt mee; via HLN.be krijg je regelmatig updates over hoe het de wandelaars vergaat. En ook Dag Allemaal schaart zich achter deze actie. Verdere praktische details over 'Stap voor Stap Hannelore' volgen nog. Maar dat er gewandeld zal worden, naar voorbeeld van Hannelore, is alvast een zekerheid!