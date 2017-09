Veerle en Nick uit Blind Getrouwd willen huwelijk overdoen

TK

Veerle en Nick trouwden nog geen jaar geleden, maar intussen hebben ze samen al een ruim appartement gekocht in de buurt van Lier. Mét een kinderkamer, want dat is de volgende stap.

De twee zijn wat dichter bij Nicks familie gaan wonen. "Een bewuste keuze, met het oog op een eventuele gezinsuitbreiding", klinkt het in Dag Allemaal. "Een kinderkamer was - net als een klein tuintje, trouwens - een absolute must. En de ruimtes moesten zeker groot genoeg zijn om er de komende jaren een gezin te kunnen stichten."



Een baby is echter niet voor meteen. "Een baby is welkom, maar als de tijd er rijp voor is. Ik besef wel dat ik gezien mijn leeftijd niet te lang meer kan wachten. Maar we willen niks overhaasten. Nick en ik gaan dat op ons gemak aanpakken, en we laten ons niet onder druk zetten. 't Gaat zo al rap genoeg allemaal."



De twee plannen ook een nieuw huwelijk. "Dat zal wellicht iets voor volgend jaar zijn. En die keer moet het echt in orde zijn. Al onze vrienden die ons eerste huwelijk gemist hebben, moeten er dan absoluut bij zijn. Het gevoel zal toch anders zijn, denk ik. Veel plezanter. We zullen ook niet zo zenuwachtig zijn als de eerste keer, met die camera's. Nu kunnen we vieren dat we elkaar écht graag zien, en ons klaar voelen om de rest van ons leven met elkaar te delen. Iedereen zal zien hoe gelukkig we met elkaar zijn!"





