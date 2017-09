Philip Cracco zwaar onder vuur: "Alleen knappe, jonge vrouwen mogen voor hem werken"

TK

5/09/17 - 09u10 Bron: Dag Allemaal

© photo news.

Philip Cracco (55) uit The Sky Is The Limit heeft zich met zijn nieuwe bedrijf 'Jobfixers' opnieuw op de uitzendmarkt gestort. Hij ligt echter zwaar onder vuur bij enkele ex-werknemers, die hem verwijten dat hij het spel niet fair speelt. "Na amper een week werd ik aan de deur gezet", klinkt het in Dag Allemaal.

Kevin L. gaf een goede job bij Proximus om voor Cracco te komen werken. "Na maandenlang solliciteren en heel wat selectierondes zou ik verantwoordelijke worden in Sint-Niklaas. Maar na een week werd ik aan de deur gezet. Het was één grote farce. Hij liet ons een berekening maken die onmogelijk op te lossen was omdat we de benodigde cijfers daarvoor nooit hebben gekregen. Terwijl onze ontslagformulieren al klaar lagen, zo bleek. De kantoorverantwoordelijken zijn nu dus jonge meisjes, met amper enige competentie. Blijkbaar vindt Philip Cracco het belangrijker dat zijn personeel er goed uitziet dan dat ze met kennis van zaken handelen."



Het verhaal van Kevin wordt bevestigd door een andere medewerkster. "Wat Kevin vertelt, klopt als een bus", vertelt één van de dames, die anoniem wenst te blijven. "Ook ik werd aangeworven, om vervolgens zo'n onmogelijk examen voorgeschoteld te krijgen. Waarna ik de bons kreeg, ten voordele van een veel jongere kandidate. Philip Cracco... Soms krijg je de indruk dat hij een beetje gek is. Hoe hij z'n werknemers domineert en zelfs vernedert! En sorry, verplicht moeten werken op rode, hoge hakken? Dat vind ik er vér over."



Stewardessen

Cracco zelf reageert kalm. "Ik wil dat mijn mensen de waarde van Jobfixers uitdragen", zegt hij. "Dat ze van alles op de hoogte zijn en dat ook blíjven. Daarom organiseren we om de twee weken een examen. En wie gebuisd is, wordt inderdaad bedankt. Bij Jobfixers is er enkel plaats voor de allerbesten. En wat die knappe vrouwen betreft... Er zijn in de uitzendsector al járen meer vrouwen dan mannen aan de slag. Het klopt ook dat ik alle dames rode schoentjes cadeau heb gedaan. Moeten ze die dragen? Nee, maar het hoort wel bij onze hippe en dynamische stijl. Stewardessen dragen toch ook hakken?"





Hoe het eraan toeging tijdens de opleidingsweek, lees je vandaag in Dag Allemaal.