"Als ik nu pijn heb, denk ik: 'Ik ben wel die berg opgeraakt, hé'"

Celien Moors

5/09/17 - 07u35 Bron: HLN

Iedere vezel in haar lichaam deed pijn. Toch maakte Hannelore (27) in de eerste aflevering van 'Over Winnaars' mogelijk wat onmogelijk leek: op krukken en met twee beenprotheses overwon ze de weg naar de ruïnes van Machu Picchu. "Bij dat applaus verdween de pijn voor even."

Twee maanden na haar terugreis recupereert Hannelore nog steeds van de intense tocht. "Ik ben ontzettend diep gegaan. Twee weken kon ik geen stap zetten." Tijdens de wandeltocht werd Hannelore zelfs boos op Koen omdat hij haar meenam. "Die woede heb ik gebruikt om door te gaan. Blijven gaan, voetje voor voetje. Iedere vezel van mijn lichaam deed pijn. Mijn rug, mijn polsen. Ik probeerde niet te beginnen over de pijn,want dan wist ik dat ik in tranen zou uitbarsten. Mijn mentale voorbereiding? Zorgen dat ik uitgehuild was, zeker?"



Momenteel lijkt het alsof haar benen - zoals ze de prothesen zelf noemt - als van nature onder haar rokje bewegen, maar schijn bedriegt. "Bij de minste foute beweging val je op je poep. Dat gebeurt zo'n vier keer per week, met een hersenschudding tot gevolg, of pijn aan de heupen. Al drie jaar lang leef ik met ups en downs. De helft van de tijd krijg ik mijn benen niet aan of moet ik ze snel weer uit doen omwille van de pijn."



Gisteren zagen we hoe Hannelore onder luid applaus de finish bereikte. "Mensen van over de hele wereld zagen me afkomen, terwijl ik nog een kwartier moest klauteren op die laatste treden. Maar toen ik eindelijk boven was, en ik me bij die laatste stap niet meer op mijn voeten moest concentreren, kwam dat applaus. Zo intens. Dan voel je die pijn even niet meer. Als ik nu thuis zit en pijn heb, denk ik: 'Ik ben wel die berg opgeraakt, hé.'"





