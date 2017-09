'Over winnaars' gesproken: Hannelore verloor drie jaar geleden haar benen, nu beklom ze Machu Picchu

rvl

4/09/17

© VTM.

video Maandagavond was in de eerste aflevering van 'Over winnaars' bij VTM te zien hoe Hannelore, die drie jaar geleden beide benen verloor in een ongeval, Machu Picchu heeft beklommen.

Hannelore deed dat samen met Koen Wauters. Hun voorbereiding begonnen ze in Luik, waar ze op een lange trap haar beenprotheses testte. Lees ook "Ik draag altijd een rokje, al heb ik geen benen meer"

'A piss with a view' Onderweg naar de top is het behelpen, ook wanneer de nood het hoogst is. Gelukkig is er het fantastische uitzicht.

In de tent Slapen gebeurt in een tent. Gelukkig is er Koen.