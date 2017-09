Bart Schols is ziek: deze week geen 'De Afspraak' op Canvas

Door: redactie

4/09/17 - 19u04 Bron: Het Nieuwsblad

Bart Schols. © vrt.

In tegenstelling tot wat uw vertrouwde tv-blad vermeldt, zal er deze week geen 'De Afspraak' op Canvas te zien zijn. De praatshow wordt vervangen door documentaires omdat presentator Bart Schols ziek is. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Over wat er scheelt met de gezondheid van Bart Schols, wil de VRT geen bijzonderheden kwijt. "Omdat hij het programma draagt, was het niet evident om zomaar een vervanger uit onze hoed te voren", zegt Hans Van Goethem van de openbare omroep aan Het Nieuwsblad.



Mocht de gezondheid van Bart Schols het alsnog niet toelaten om volgende week de draad van het nieuwe televisieseizoen op te pikken, zou er toch naar een vervanger worden uitgekeken voor het gezicht van 'De Afspraak'. In afwachting kan u op Canvas deze week, na 'Terzake', de vierdelige documentaire 'De Trek' volgen.