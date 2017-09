Door: redactie

4/09/17 - 14u56

© Spitsbroers.

video Hoe zou het nog zijn met de broers Dennis en Alan Moerman? Het was even wachten, maar vanavond kunnen de fans van Spitsbroers eindelijk kijken naar het tweede seizoen. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe afleveringen van de vtm-reeks? Wij blikken vooruit.