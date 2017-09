Verrassende exit: Sam De Graeve verlaat na 17 jaar Woestijnvis

rvl

Sam De Graeve, creatief directeur bij Woestijnvis, verlaat het bekende productiehuis na 17 jaar. De Graeve maakte vooral naam als eindredacteur van quizprogramma 'De Slimste Mens Ter Wereld' en was ook een tijd lang co-hoofdredacteur van Humo. Wat De Graeve nu gaat doen, ligt nog niet vast, maar "het kriebelt om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen", zo zegt De Graeve.

"Bij Woestijnvis heb ik 17 prachtige en tegelijk heftige jaren beleefd", licht De Graeve toe. "Ik heb er alle kansen gekregen en veel opgestoken van creatieve toptalenten en inspirerende collega's. Veel slimme en slimste mensen ontmoet, en ook andere."



"Maar het is stilaan tijd voor iets nieuws. Mijn jongste dochter is 17 en begint aan de universiteit, en ook bij mij kriebelt het om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen en spannende avonturen te beleven in oude en nieuwe media."