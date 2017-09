'Voor hetzelfde geld' legt gesjoemel met honing bloot

TK

Nu woensdag zoekt het testpanel van 'Voor hetzelfde geld' uit hoe het zit met de Belgische honing. Want waarom kosten sommige potjes maar een paar euro, en andere vijftig euro? En wordt er echt gesjoemeld met de honing?

Jan gaat op bezoek bij een imker. Die legt hem uit dat sommige Belgische imkers hun honing niet zelf produceren maar in het buitenland goedkope honing aankopen. Die wordt dan verpakt en als duurder Belgisch product verkocht. Gesjoemel dus. Maar klopt het ook? Tijd voor een test!



Jan, Britt en Thomas kopen negen potten honing in de supermarkt, op de markt en in de natuurvoedingswinkel. Die stalen brengt Britt, zelf imker, naar een labo voor analyse. Ook een staal van haar eigen honing levert ze in. De resultaten zijn redelijk straf: met drie van de tien honingstalen blijkt iets mis te zijn, bijna een derde dus. Eén staal Belgische honing bevat zoveel zonnebloempollen dat hij onmogelijk uit België kan komen. Er wordt dus wel degelijk gesjoemeld... En het staal van Britts honing? Dat kwam als beste uit de test.