Silvy De Bie voorspelt nu al tranen in 'Liefde voor Muziek'

TK

4/09/17 - 11u11 Bron: Mediahuis

© photo news.

Eind oktober reizen Niels Destadsbader, Helmut Lotti, Sharon van Within Temptation, K's Choice, Kid Coco, Jasper Steverlinck en Silvy De Bie naar een onbekende locatie voor de opnames van het nieuwe 'Liefde voor Muziek'-seizoen. En daar zullen volgens Silvy heel wat traantjes aan te pas komen.

"Ik ga daar vooral zitten als Silvy van Sylver", aldus Silvy (36) in Het Nieuwsblad. "We hebben de groep sinds een klein jaar weer opgestart en we hebben ook in het buitenland weer veel optredens. Ik kijk al heel erg uit naar wat een van de collega's zal doen met Turn the Tide, onze grootste hit. We hebben daar met Sylver zelf ook al verschillende versies van gebracht, je kan daar heel veel kanten mee uit."



Intussen is het al normaal dat de artiesten een traantje wegpinken als het hun beurt is. "Eigenlijk weet ik nu al dat ik ga huilen. Ook al brengt Sylver dance, veel van onze nummers zijn heel gevoelig. We zingen veel over relatiebreuken en zo. Ik ben zo al een emotionele ziel, en als iemand mij raakt en ik voel de emoties opborrelen, dan ga ik dat niet tegenhouden. Ik hou van echtheid."