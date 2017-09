Louis Talpe over Spitsbroers: "Ik kijk al uit naar seizoen 3"

Door: redactie

2/09/17 - 17u10 Bron: Peter De Smedt

© Dieter Bacquaert.

video Maandag begint bij VTM het tweede seizoen van Spitsbroers. Louis Talpe, een van de hoofdrolspelers, is blij dat het eindelijk zover is. "Het is eigenlijk ongelooflijk dat het zo lang geduurd heeft."