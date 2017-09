Dany Verstraeten laat ooglidcorrectie uitvoeren: "Hij ziet er zo anders uit"

Door: redactie

Dany Verstraeten op 22 november 2015 (links) en vandaag, 1 september 2017 (rechts). © rv.

Dany Verstraeten laat ooglidcorrectie uitvoeren VTM nieuwsanker Dany Verstraeten (61) maakte gisteren zijn rentree op het scherm na zijn vakantie. Het viel de kijkers meteen op dat hij er iets anders uitzag dan voordien. «Ik heb een ooglidcorrectie laten uitvoeren.», aldus Dany.

Op sociale media regende het gisteren reacties na het nieuws van 19 uur. "Heeft Dany iets aan zijn ogen laten doen?", luidde de vraag. "Ik heb het ook gemerkt", lacht Dany.



"Ik was benieuwd of iemand het zou merken. Op de werkvloer viel het mee, daar viel het niet meteen zo op. Ik denk dat er daar ook mensen waren die dachten dat ik gewoon een heel erg goeie vakantie had gehad. Maar met die camera op je gezicht, die dan af en toe wat closer gaat valt het duidelijk harder op."



"Tja, hopelijk vinden mensen het een verbetering. Ik had heel zware oogleden. Dat is iets genetisch, het zit in de familie. Maar intussen waren mijn oogleden wel heel erg gaan hangen, zo erg dat ze over mijn wimpers kwamen. En dat irriteerde. Het was al langer nodig dat ik er iets aan deed."



"En tijdens mijn vakantie heb ik mijn oogleden laten corrigeren. Een estetische maar ook noodzakelijke ingreep. Eentje die erg courant uitgevoerd wordt, overigens. En het is ook het enige wat ik laten doen heb. Al de rest is nog authentiek (lacht). Als mensen vinden dat ik er plots minder moe uitzie, dan is de missie geslaagd."