Deze zeven artiesten doen mee aan nieuw seizoen Liefde voor Muziek

video Een verrassend bont allegaartje, beter kan je de deelnemers van het nieuwe seizoen van Liefde Voor Muziek niet omschrijven. Vanmiddag verklapte Niels Destadsbader al dat hij zal meezingen, maar vanavond loste hij alle namen op VTM. Helmut Lotti, K'S Choice, Jasper Steverlinck, Within Temptation, Coco Jr. en Sylver zullen het muzikale avontuur aangaan.

Zeven straffe stemmen vertrekken eind oktober naar een nieuwe bestemming waar ze hun liefde voor muziek zullen botvieren op elkaars songs. Symfonische metal in een Lotti-jasje of K's Choice in een Sylver-mix: één week lang worden alle muzikale grenzen doorbroken. Verrassende covers en kippenvelmomenten zijn nu al verzekerd.

Voor Niels Destadsbader wordt Liefde voor Muziek een logisch vervolg op een fenomenaal muzikaal jaar. Een MIA, dé Zomerhit, 44 weken Ultratop, een platina-album: ze maakten van hem dé muzikale doorbraak van het jaar. "Als jonge gast gebeurde het wel eens dat je een liedje coverde van een muzikale held", klinkt het bij Niels. "Dat zij nu het omgekeerde gaan doen met mijn songs is toch een beetje gek. Man, wat kijk ik dáár naar uit!" © Medialaan.

25 jaar geleden debuteerden Sarah en Gert Bettens nog als bescheiden broer en zus. Hun band K's Choice brak wereldwijd door en is na 25 jaar nog steeds een begrip in de Belgische rockscene. "We zijn blij dat we mogen meedoen", zeggen Sarah en Gert. "Bij de vorige seizoenen waren we erg onder de indruk van de kwaliteit van de muziek. Het komt niet vaak meer voor dat artiesten nog zo gefeatured worden op televisie. En geef toe, wat is er fijner dan samen muziek maken aan het zwembad?" © Medialaan.

Met The Dinky Toys was Coco Jr. - toen nog Kid Coco - in de jaren 90 verantwoordelijk voor de revival van de bandana en 2 dozijn oorwurmen. My Day Will Come, Out In The Streets, I Can't Keep My Hands Off You... Wie kent ze niet? Coco Jr. kijkt nu al uit naar Liefde voor Muziek: "Eindelijk mag het eens uitgebreid over muziek gaan. Bovendien worden er muren gesloopt. Het vinden van de juiste nummers is voor mij de grootste uitdaging. We gaan op zoek naar de perfect fit. Ik hou van stemmen met een uitgesproken karakter en die gaan we in deze editie zeker horen!" © Medialaan.

Helmut Lotti is de populairste klassieke zanger die Vlaanderen ooit heeft gekend. Van Elvis-imitator over Vlaamse zanger naar meer dan 10 miljoen verkochte platen: het sprookje is gekend. Momenteel is hij bezig aan een succesvolle Comeback Tournee. "Wat ik van Liefde voor Muziek verwacht? Hopelijk kan ik mijn collega-artiesten gelukkig maken met mijn versies van hun liedjes én zal ik van mijn eigen nummers versies horen die ik zelf nooit had kunnen bedenken. Niks is zo mooi als de liefde voor muziek!" © Medialaan.

De loepzuivere engelenstem van Jasper Steverlinck was voor het eerst te horen in zijn rockgroep Arid. Nadien volgde zijn populaire solowerk, met een straffe cover van Life On Mars als uitschieter. "Liefde voor Muziek lijkt een muzikale speeltuin", zegt Jasper. "Je kan en mag alle kanten opgaan met een repertoire. Wat het extra spannend maakt, is dat de originele artiest gewoon recht voor je neus zit. Ik zal zeker en vast verrast worden. Muziek is universeel en héél verschillend. Ik ben benieuwd wat deze mix gaat geven!" © Medialaan.

Silvy De Bie groeide met de populaire danceformatie Sylver uit tot een icoon uit de nillies. Ze scoorde tal van top 10-hits die door een hele generatie worden meegezongen. Turn The Tide is een klassieker en leidde tot een Europese doorbraak. "Als fan van het eerste uur heb ik altijd al willen deelnemen aan Liefde voor Muziek", zegt Silvy. "Het is helemaal mijn ding en geeft me de kans om een andere Silvy te laten zien. Helmuts muziekstijl ligt het verst af van de onze, dus ik ben razend benieuwd om hem een nummer van Sylver te horen zingen. Mijn grootste uitdaging is een song van Niels. Wie weet wordt het een duwtje in de rug om in het Nederlands te zingen." © Medialaan.