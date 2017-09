Waldek zijn ontvoerder is bekend! Dit was de échte seizoensstart van Thuis

© Screenshot.

De seizoensopener van Thuis kabbelde maandag eerder gezapig voort, terwijl Familie alle stoppen uit de kast haalde. Maar dat maakte de soap vanavond meer dan goed met een knaller van een aflevering. Dat past in de nieuwe strategie van de VRT: de aandacht van de kijker mag niet verslappen, want je hebt meteen de clou gemist. En in het geval van vanavond was dat de grote ontknoping van het Waldek-mysterie én een nieuwe moordpoging. Wij zetten de hoofdpunten op een rij:

Hij heeft er maandenlang voor moeten werken, maar Leo haalde vanavond zijn slag thuis: hij werd gekust door Marianne. Voor even dan toch, want als hij de kus ietsje dieper maakt, krijgt hij een kaakslag cadeau. "Hebt gij nu nog altijd niet door dat ik niet geïnteresseerd ben?", klinkt het verontwaardigd (en nogal tegenstrijdig), waarna Leo zijn emmer eindelijk overloopt en hij de dame eens goed haar vet geeft. "Ge kunt de pot op met uw bekakt gedoe!"



Zoveel eerlijkheid is Marianne niet gewoon, en ze beseft dat ze te ver is gegaan. Met veel tranen en tuiten - "Waarom ben ik toch zo'n verschrikkelijk mens?" - vertelt ze haar probleem aan Judith, die haar aanspoort om haar hart te volgen. Ze zoekt Leo opnieuw op, die haar hardvochtig de deur wijst. Maar ze weet hem gelukkig snel het zwijgen op te leggen met een nieuwe kussessie.





2. Een nieuwe verloving © Screenshot.

Nancy wees het huwelijksaanzoek van Dieter in de seizoensfinale brutaal af. De man zat daarover in zak en as, maar nu blijkt dat ze gewoon teleurgesteld was. En gelijk heeft ze, want een vrouw verdient beter dan een aanzoek zonder voorbereiding en zonder ring. "Vrouwen willen op een memorabele manier gevraagd worden", verduidelijkt Peter. Dieter krijgt opnieuw hoop en waagt een tweede poging, dit keer met veel spektakel. Lees: op de tonen van 'Eye of the Tiger' en met een hoverboard. Persoonlijk hebben wij daar onze twijfels bij, maar Nancy zegt volmondig 'ja'. Wij zijn nu al benieuwd naar haar bruidsjurk.





3. Een nieuwe moordpoging © Screenshot.

Haar plan om Luc in de seizoensfinale van kant te maken door hem te vergiftigen, draaide voor Julia op een sisser uit. Ze waagt een nieuwe poging en kiest daarbij opnieuw voor de koekjesmethode. Luc is dolgelukkig, want hij heeft een doos vol koeken én zoon Lowie heeft voor hem een afspraak gemaakt met seksuele hulpverleenster Marieke. Jammer genoeg biedt hij haar Julia's (mis)baksels aan, en zij slaat die niet af. Zo loopt ook deze moordpoging verkeerd af: op het einde is het Marieke die in kritieke toestand in elkaar zakt.





4. Een nieuwe ontknoping © Screenshot.