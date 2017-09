'True Detective' krijgt derde seizoen

kv

1/09/17 - 06u56 Bron: ANP

Matthew McConaughey en Woody Harrelson in het eerste seizoen van 'True Detective'. © ap.

HBO heeft groen licht gegeven voor een nieuw seizoen van True Detective. De zender hield tot voor kort een slag om de arm over een derde reeks van de anthologieserie.

In augustus zei HBO-baas Casey Bloys nog: "We hebben vijf scripts gelezen en die waren geweldig. We praten nu met regisseurs, en als we er één vinden waar we mee in zee willen, hebben we een go." Wel maakte hij toen al bekend dat als het derde seizoen er zou komen, Moonlight-ster Mahershala Ali een hoofdrol zou krijgen.



De acteur gaat Wayne Hays spelen, een detective uit de staat Arkansas. In het komende seizoen staat volgens de beschrijving van HBO een macabere misdaad centraal die het gebied decennia lang in zijn greep houdt. Het verhaal speelt zich af in drie verschillende periodes daarvan.



Het eerste seizoen van True Detective, met Matthew McConaughey en Woody Harrelson als twee politie-agenten, werd in 2014 lovend ontvangen door critici en kijkers. De tweede reeks, met onder meer Vince Vaughn en Colin Farrell, kon in 2015 op minder positieve kritiek rekenen.