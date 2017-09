Deze 6 topfilms kan je dit weekend op tv zien

© rv.

video Normaal selecteren we maar vijf films uit het televisieaanbod, maar deze week konden we gewoon niet kiezen. Daarom hebben we deze keer zes films uitgekozen. Stuk voor stuk topfilms als je het ons vraagt.

The Martian Ridley Scott weet ondertussen wel hoe je een goede sciencefictionfilm maakt. 'Alien' en 'Blade Runner' staan in het collectieve geheugen geprent. Of 'The Martian' ook een cultstatus zal verwerven, valt te betwijfelen, maar onderhoudend is hij zeker. Matt Damon speelt een Robinson Crusoë in de ruimte en stelt zoals gewoonlijk nooit teleur. Een dikke twee uur topamusement!



Zes dagen geleden werd astronaut Mark Watney (Damon) één van de eerste mensen die een voet op Mars zette. Nu is hij er zeker van dat hij de eerste zal zijn die er zal sterven. Na een zandstorm blijft hij alleen achter. Zijn team waant hem dood en Mark kan geen contact opnemen met de aarde om te laten weten dat hij nog leeft.



Only God Forgives De Deense regisseur Nicolas Winding Refn bokste in 2011 met 'Drive' een nagenoeg perfecte film in elkaar. De fenomenale regie, de onvergetelijke soundtrack en een weergaloze Ryan Gosling maken van 'Drive' een van de beste films van de laatste jaren. En al die ingrediënten zijn opnieuw aanwezig in 'Only God Forgives'. We waarschuwen u wel voor enkele schokkende scènes.



Julian (Gosling) is een Amerikaan die in Bangkok woont. Hij is een gerespecteerde figuur in de onderwereld, waar hij met zijn broer Billy een thaiboksclub uitbaat die eigenlijk een dekmantel is voor drugssmokkel. Wanneer Billy vermoord wordt, komt hun moeder Crystal uit Amerika over om het lichaam te repatriëren. Crystal zelf is het hoofd van een machtige criminele organisatie en is gewend te krijgen wat ze wil. En zij wil de dood van haar zoon wreken.



'Only God Forgives', vanavond om 22.20u op NPO3.

Jackie Brown De meningen over 'Jackie Brown' zijn verdeeld. Volgens sommigen is dit Tarantino's slechtste werk, anderen noemen het zijn beste film. Wij genieten vooral van de eerste en meteen laatste samenwerking tussen Robert De Niro en Tarantino, twee van de allergrootste iconen in Hollywood.



Stewardess Jackie Brown wordt betrapt terwijl ze geld smokkelt voor een wapenhandelaar. Ze krijgt een aanbod om met de politie samen te werken om haar baas te kunnen klissen. Samen met de man die haar borgsom betaalde, smeedt ze een plan om beide partijen tegen elkaar uit kunnen spelen en er zo zelf met een grote som geld vandoor te gaan.



'Jackie Brown', vanavond om 22.25u op Q2.

Cape Fear Nog een fantastische samenwerking tussen De Niro en die andere meester, Martin Scorsese. We krijgen de allerbeste De Niro te zien in deze bloedstollende thriller/film noir. En aan deze film hebben we bovendien de beste Simpsons-aflevering ooit te danken. Wij kijken na de film zeker nog eens naar 'Cape Feare', aflevering 2 van seizoen 5.



Max Cady komt na 14 jaar vrij en zoekt de advocaat (Nick Nolte) op die toen bewijzen heeft achtergehouden die hem vrij hadden kunnen pleiten. De advocaat moet zijn gezin beschermen in een dodelijk kat- en muisspel.



'Cape Fear', vanavond om 23.10u op VTM.

Deux Jours, Une Nuit De Belgische broers Luc en Jean-Pierre Dardenne hebben een abonnement op het filmfestival van Cannes. Ook voor 'Deux Jours, Une Nuit' werden ze genomineerd voor een Gouden Palm. Werkelijk alles klopt aan deze film: Marion Cotillard is perfect gecast en speelt een van haar beste rollen en het verhaal is al even simpel als ontroerend. Meeleven van begin tot eind.



Over een periode van twee dagen struint Sandra (Cotillard) met de hulp van haar echtgenoot het stadje af op zoek naar collega's die bereid zijn om hun bonus op te offeren zodat zij haar job kan behouden.



'Deux Jours, Une Nuit', vanavond om 23.45u op NPO2.