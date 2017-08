Vaste muziekcomponist The Simpsons na 27 jaar de laan uitgestuurd

© ap.

27 jaar lang componeerde hij de muziek van de populaire Amerikaanse animatiereeks The Simpsons. Maar deze week heeft Fox de 76-jarige Alf Clausen de laan uitgestuurd. De redenen daarvoor zouden vooral financieel zijn. De erg gerespecteerde componist werkte wekelijks met een 35-koppig orkest en dat is niet erg goedkoop.

Aan Variety, dat als eerste met het nieuws op de proppen kwam, zei Clausen dat Simpsons-producer Richard Sakai hem had opgebeld om te zeggen dat ze op zoek waren naar "een ander soort muziek". Het telefoontje beëindigde abrupt een samenwerking van 27 jaar, waarin Clausen de muziek componeerde van alle 28 seizoenen van The Simpsons. Het is niet bekend wie er als componist aan de slag zal gaan voor seizoen 29, dat op 1 oktober van start gaat. Maar of het volgens Variety jaarlijks miljoenen dollars opslorpende orkest er nog bij zal zijn, is eerder onwaarschijnlijk.



Het beroemde en erg herkenbare thema van The Simpsons is niet van de hand van Clausen, maar komt uit de koker van Daniel Elfman. Clausen bewerkte de iconische tune van de begingeneriek wel zelf voor het derde seizoen.



Verder componeerde Clausen zowat alle andere muziek die tijdens de meer dan 560 afleveringen van 28 seizoenen - langst lopende serie ooit - te horen is bij de dolle fratsen van Bart, Homer, Lisa, Marge en de rest van de gele figuurtjes uit Springfield. Clausen won er twee Emmy's mee (in 1997 en 1998) en voegde ook nog eens 28 andere Emmy-nominaties toe aan zijn palmares, waarvan 21 voor The Simpsons. Hij werkte voor de comedyreeks samen met vele muzikale groten der aarde, zoals met U2. Clausen maakte ook muziekscores voor onder meer de tv-serie Moonlighting en voor de hilarische comedyklassier The Naked Gun.



The Simpsons voerde de laatste jaren ook al andere kostenbesparingen door, ondanks de enorme winst die geboekt wordt. In 2011 moesten zelfs de steracteurs die de belangrijkste stemmen inspreken inleveren.