Multimiljonair Azimi uit 'The Sky Is The Limit': "Ongelooflijk, mensen die rondkomen met 200 euro"

Sanne Schelfaut

31/08/17 - 12u34 Bron: AD.nl

Annika en Salar bekijken een pot wortels van de Voedselbank. "Het is nog over datum ook." © SBS6.

video De steenrijke Salar Azimi die we kennen van 'The Sky Is The Limit', was gisteravond te zien in het nieuwe Nederlandse tv-programma 'Steenrijk, Straatarm' op de commerciële zender SBS6. In het programma ruilde Azimi en zijn gezin vijf dagen met een armoedig gezin dat "geen cent te makken" heeft, zoals de noorderburen dat noemen.

Azimi was ooit een vluchteling uit Iran, maar klom op tot multimiljonair. Samen met zijn vrouw Annika en twee dochters woont hij in een kasteel waar goud de boventoon voert. Daarbij hoort een wagenpark met een Lamborghini en een aantal Mercedessen. Marijke en Leo Rijkens hebben drie kinderen en komen rond met hulp van de voedselbank.

Kapot werken Na een eerste nacht in de woning van de arme familie Rijkens, gaf Azimi aan heerlijk geslapen te hebben. Hij is onder de indruk van het aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de Voedselbank in Zeeuws-Vlaanderen. "Mensen die met maar 200 euro per maand moeten rondkomen. Niet te geloven. Ik zou me kapot werken en nooit naar een voedselbank gaan. Ik heb twee voeten, twee handen en spieren om te werken."



Azimi schrok vervolgens van de prijs die wordt betaald voor dierenvoeding. "Zonde van het geld! Dat kan echt anders, zoveel geld moet je niet besteden aan eten voor de kat. Dat kun je beter besteden aan een uitstap met je familie. Dieren moet je met rust laten, die moet je in de natuur laten. Geld voor de katten is zonde." En: "Ik moet niet te vaak boodschappen doen, in een uur tijd kan ik veel meer geld verdienen dan samen met familie in een supermarkt rondlopen. Ik ga liever met mijn gezin op vakantie."