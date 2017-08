'Thuis' drijft het tempo op: "Voor je het weet, heb je de clou gemist"

Door: Annelies Roebben

31/08/17 - 09u57 Bron: HLN

© VRT.

Het nieuwe 'Thuis'-seizoen is net gestart, maar de fans voelen het al aan hun water: er staat iets te gebeuren. En jawel, morgen is het al zo ver. Met een aflevering die niet moet onderdoen voor een seizoensfinale. "Ons kijkgedrag is veranderd", legt producer Hans Roggen uit. "Bingewatchen, uitgesteld kijken: daar houden we nu rekening mee. Het tempo mag hoger liggen." Of hoe 'Thuis' Netflix achternagaat.

Terwijl 'Familie' maandag met een knal van een aflevering het nieuwe seizoen opende, kabbelde het bij 'Thuis' eerder wat gezapig voort. Maar geen nood, daar komt spoedig verandering in. Een bewuste keuze van de makers, zo blijkt. Veel verklappen over de aflevering van morgen zou niet tof zijn - geen spoileralert, dus. Al weten de fans wel waar het om zal draaien. Waldek zit nog steeds vast. We weten nog altijd niet wie het gedaan heeft. En wat met die zotte Julia, wat heeft zij nog in petto? Een strategie die blijkbaar werkt.



Bommetje

Want het mooie weer zorgde er de voorbije dagen voor dat er bijzonder weinig tv werd gekeken - behalve naar 'Thuis'. Voor de VRT-soap lieten we de barbecue toch even staan. En dus ging het kijkcijfer alweer boven het miljoen. "Daar zijn we natuurlijk zeer verheugd over", zegt producer Hans Roggen. "Voor mij is niet enkel het kijkcijfer zelf belangrijk, maar ook het marktaandeel. Van alle mensen die voor tv zaten, keek bijna de helft naar ons."



Sinds vorig seizoen weet de trouwe fan dat hij zijn aandacht best niet te veel laat verslappen. Tegenwoordig volstaat het niet om één of twee afleveringen per week te kijken, voor je 't weet heb je de clou gemist. En dit seizoen steekt 'Thuis' nog een tandje bij. Morgen een bommetje, maar binnenkort worden er zelfs ergens in het midden van de week grote ontknopingen gepland. "Vorig seizoen hebben we dat ook al gedaan", zegt Roggen. "Met resultaat. We gaan dus op hetzelfde elan verder. Het genre evolueert en past zich aan aan het nieuwe kijkgedrag. Mensen moeten sneller en vaker geprikkeld worden. Je moet ze vooral telkens blijven verrassen. Het tempo van het verhaal mag hoger liggen dan vroeger." Lees ook Overleeft Luc de koekjesmoord? En waar is Waldek? Eerste Thuis-aflevering geeft antwoord op (de meeste) vragen

QUIZ: hoe voorbereid ben jij op het nieuwe seizoen van Thuis?

'Thuis' komt filmen in trouwzaal... maar niemand mag het zien © VRT.