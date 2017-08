Waarom Cersei en Bronn nooit samen in beeld verschijnen

TK

30/08/17 - 14u10 Bron: Metro.co.uk

© HBO.

In de Game of Thrones-finale kruisten heel wat hoofdpersonages elkaars pad. Tijdens een meeting in King's Landing hadden zowel Jon Snow en Daenerys als Cersei en Jamie een gezamenlijke scène. Maar tegelijkertijd deden de producenten er alles aan om twee acteurs uit elkaar te houden.

Ondanks het feit dat ze in hetzelfde kasteel wonen, hebben koningin Cersei en Bronn nooit contact met elkaar. Een beetje vreemd, want hij is beste vriendjes met haar tweelingbroer/lover Jamie. Een vreemde verhaallijn? De waarheid blijkt iets minder geheimzinnig.



De twee acteurs, Lena Headey en Jerome Flynn, hebben in het verleden blijkbaar een relatie met elkaar gehad. En die is duidelijk niet in vriendschap geëindigd: blijkbaar spreken de twee niet meer met elkaar, wat een mogelijke samenwerking moeilijk maakt. "Ze zijn nooit in dezelfde kamer op hetzelfde moment", aldus een anonieme bron. "Ze moeten koste wat kost uit elkaar gehouden worden." En misschien maar goed ook, want Cersei kijkt niet op een moord meer of minder...