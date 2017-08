Verleidster Ashley heeft een nieuwe vriend, en die is een stuk ouder

TK

30/08/17

De Nederlandse Ashley (21) kennen we allemaal als de sympathieke blonde verleidster uit Temptation die nooit een blad voor de mond neemt. In het nieuwe seizoen zullen we haar echter niet meer zien verschijnen, want ze is intussen vrijgezel af. "Het is nog heel pril, maar ik hoop dat ik de ware heb gevonden", klinkt het in TV Familie.