Bekkari vs. Meus: 0-1

Nieuwkomer Sandra Bekkari heeft met haar eerste 'Open keuken' 224.000 kijkers naar VTM gelokt. Jeroen Meus haalde maandag 320.000 kijkers met 'Dagelijkse Kost' en staat in de 'kookoorlog' dus aan de leiding. Toch zijn de cijfers wat vertekend door het stralende zomerweer.

Vorig jaar wist Meus nog 460.000 getrouwen te boeien op Eén, terwijl Sofie Dumont op VTM goed was voor 218.000 kijkers. De late zomeropstoot heeft de start van het tv-najaar flink gefnuikt. Vooral Eén - dat een week eerder dan VTM al met zijn herfstschema uitpakt - zag met lede ogen hoe de Vlaming massaal koos om van de zon te genieten. VIER deed het met 'Camping Karen & James' (366.000 kijkers) en 'De Kust is Veilig' (339.000) iets beter dan vorig jaar, toen het opende met 'Eeuwige Roem' (283.000) en 'Kroost' (310.000). Slechts één programma - 'Thuis', uiteraard - raakte met 1.111.000 kijkers over de kaap van 1 miljoen. Dat zijn er net geen 200.000 minder dan bij de start van vorig jaar.



Belangrijk meteorologisch verschil: op maandag 29 augustus 2016 viel er regen en haalde de thermometer maximaal 22 graden. Ideaal om de kijker snel naar het tv-scherm te jagen. Afgelopen maandag kregen we een tropische 30 graden en meer. Op VTM haalde 'De Buurtpolitie' 338.000 kijkers, vorig jaar bij de start waren dat er 428.000. 'Het Nieuws' ging van 572.000 naar 493.000. Bij Eén moesten Ben Crabbé en 'Blokken' het stellen met 463.000 kijkers. Vorig jaar waren dat er voor de eerste aflevering 596.000. 'De Helden van Arnout' opende met 650.000 nieuwsgierigen. 'Spoed 24/7' deed het in hetzelfde slot vorig jaar veel beter met 997.000 kijkers.