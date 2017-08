"Een sociaal project? Schattig? Dat is het net niét"

SVEN SPOORMAKERS

Zondagavondfictie op Eén met mensen met een mentale beperking in de hoofdrollen. Dat is 'Tytgat Chocolat'. Maar hoed u voor vooroordelen: dit is geen sociaal project dat dankzij subsidies het scherm haalt. Zoals hoofdrolspeler Jelle Palmaerts het zelf zegt in de reeks: "Ik heb down. Ik weet dat al heel lang. Maar ik vind dat niet meer erg."

Het was ergens in 2006 toen regisseur Filip Lenaerts het Turnhoutse Theater Stap binnen euh... stapte. Hij zou een documentaire draaien over de dansvoorstelling waarmee het gezelschap van acteurs met een beperking toen toerde, en raakte danig onder de indruk van de passie waarmee deze mensen op het podium staan. "Toen wist ik: hier moet ik voor tv iets mee doen. Maar wát, dat was me niet helemaal duidelijk."



Na veel proberen, schaven en schrappen was er interesse van de VRT voor een fictiereeks met mensen met een beperking in de hoofdrol. Lenaerts ging aan het schrijven, samen met artistiek directeur Marc Bryssinck van Stap. 'Tytgat Chocolat' werd een 'romantische roadmovie'. Een jongeman met down wordt verliefd op een autistisch meisje, zij wordt uitgewezen naar Kosovo en hij reist haar achterna met vier vrienden. Hoe het afloopt, ziet u vanaf volgende zondag op Eén.



