Sky gaat Fox News niet meer uitzenden in het Verenigd Koninkrijk

Redactie

29/08/17 - 20u13 Bron: The Guardian

Rupert Murdoch. © afp.

Televisie Sky, een van de grootste tv-distributeurs in het Verenigd Koninkrijk, haalt Fox News na vijftien jaar uit zijn aanbod. Dat heeft sterke man Rupert Murdoch beslist.

Fox News is volgens het Amerikaanse mediabedrijf 21st Century Fox, waarvan Sky deel uitmaakt, niet langer commercieel rendabel in het Verenigd Koninkrijk. Er zouden slechts 2.000 kijkers per dag zijn. Via Sky zal de zender niet meer te bekijken zijn in het land.



Die aankondiging komt er net op het moment dat beslist moet worden of er een onderzoek moet worden opgestart naar de overname van Sky door 21st Century Fox. Volgens bronnen dicht bij de top van het bedrijf hebben beide zaken evenwel niets met mekaar te maken.



"Fox News is gefocust op de VS en ontwikkeld voor een Amerikaans publiek. De zender spreekt de Britse kijker niet aan", klinkt het in een mededeling. "Het is commercieel niet interessant om de zender nog langer aan te bieden."