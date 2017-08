De gekste tweeling van Nederland krijgt eigen programma: "Als dit niks wordt, willen we paaldansers worden"

Maxime Segers, TK

video Double Trouble, het programma van de veelbesproken MTV-tweeling Sharon en Esmee Ipema, ging zondagavond in première. De Nederlandse zussen (21) uit de provincie Noord-Brabant zijn vooral bekend van hun deelname aan 'Ex on the Beach', waar ze furore maakten met hun vaak ondoordachte opmerkingen. Maar dat maakt hen niets uit. "We weten niets van de wereld en hebben geen algemene kennis, maar we doen ons niet anders voor dan we zijn."

De 21-jarige Sharon en Esmee deden eerder dit jaar mee aan MTV's 'Ex on the Beach: Double Dutch'. Daar viel de tweeling meteen op bij het publiek door hun hilarische (en soms domme) opmerkingen en het feit dat ze zowel qua uiterlijk als qua doen enorm op elkaar lijken. De meiden maakten veel los bij de kijkers en dus besloot de zender ze een eigen programma te geven.



Zondagavond trapte de serie af met de eerste aflevering. Sharon en Esmee hebben naar eigen zeggen ontzettend veel positieve reacties gehad, al zaten er ook wat negatieve opmerkingen tussen. "Weet je wat het is, die negatieve opmerkingen vinden we gewoon leuk. Het geeft aan dat mensen zich toch met ons bezighouden. Ze zijn gewoon jaloers op ons", legt Esmee zelfverzekerd uit. Sharon beaamt dit. "Ja, vaak willen ze gewoon zelf in de spotlights staan." Lees ook Chiara van Temptation gaat op de vuist in nieuw programma

Mensenschuw

De tweeling komt er open en eerlijk voor uit dat ze weinig van de wereld weten. Ze wisten niet te slagen op de middelbare school en hebben dus ook geen diploma daarvan. Maar het papiertje voor de opleiding detailhandel hebben ze wel op zak. "Wij zijn niet geïnteresseerd in algemene kennis. Als de paus doodgaat, weten wij dat een jaar later", grinnikt Sharon.



Voor hun programma 'Double Trouble' reisden de meiden af naar Bulgarije voor een kampeervakantie. "We hadden geen idee waar Bulgarije lag. We lieten het echt op ons afkomen", verklaren ze. Of ze het leuk vonden om dit te doen? "Ja, het was echt veel leuker dan 'Ex on the Beach'. Wij zijn een beetje mensenschuw en in dat programma zat je met een grote groep 24/7 op elkaars lip", legt Esmee uit. "Voor ons eigen programma waren we lekker met zijn tweetjes en hoefden we ons ook niet aan anderen aan te passen." via GIPHY