Louise uit Familie is verliefd: "Meteen gekust op de eerste date"

Binnenkort zal de rol van Louise uit Familie een stukje groter worden, want actrice Sarah-Lynn Clerckx is zopas achttien geworden. Dat betekent dat ze wettelijk gezien meer draaidagen kan inplannen. Het wordt puzzelen, want daarnaast start ze ook aan de universiteit én is ze voor het eerst verliefd.

"Hij viel mij meteen op", herinnert Sarah-Lynn zich in Dag Allemaal over de kennismaking met haar vriend Philippe. "Maar wij hebben die avond amper iets tegen elkaar gezegd. Enkele dagen later heb ik hem een berichtje gestuurd via Facebook. Echt iets superstoms, in de aard van: 'Hey, herken ik jou niet ergens van?' Zo zijn wij aan de praat geraakt. Philippe wist niet wie ik was, want hij kijkt niet naar 'Familie'."



Intussen zijjn ze al drie maanden samen. "Die eerste date was een groot succes. We hebben die avond al meteen gekust. 't Was liefde op het eerste gezicht. Mijn vorige relaties duurden nooit langer dan enkele weken, hooguit een maand. Ik was altijd wel aangetrokken tot die jongens, maar mijn gevoelens gingen nooit verder. Bij Philippe is dat anders: ik ben voor het eerst écht verliefd."



Sommige fans zullen dat jammer vinden. "Jongens vragen weleens of ik hun lief wil zijn of met hen wil trouwen, en meisjes hopen dat ik hun beste vriendin word. En ooit heeft een oudere man mij een foto van zijn geslachtsdeel gestuurd. Vijftien was ik toen. Sindsdien open ik geen berichten meer waar foto's bij zitten."



